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Siyaset Millet İttifakı'nda aday gerginliği! Rest çekti
Siyaset

Millet İttifakı'nda aday gerginliği! Rest çekti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna kazanamama riski olan kişinin aday gösterilmeyeceği açıklamaları ittifakta gerilime neden oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Aydın'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 17:01:00 -
Millet İttifakı'nda aday gerginliği! Rest çekti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklamasına ilişkin, ''Genel başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel başkanımızın açıklamaları nettir" dedi.

"Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir"

Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirirken, "Ben kendisinden adaylığa talip olduğunu duymadım. Ama bizim bir ilkemiz var; bu diyoruz ki, bu konuda herkes idealist davranmalı. Adaylık düşününler de idealist davranmalı, nefis zamanı değil. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Genel başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel başkanımızın açıklamaları nettir" dedi.

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