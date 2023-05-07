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Siyaset Millet İttifakı'na büyük şok! Tam 2 bin kişi istifa edip AK Parti'ye katıldı
Siyaset

Millet İttifakı'na büyük şok! Tam 2 bin kişi istifa edip AK Parti'ye katıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-07 20:58:00 -
Millet İttifakı'na büyük şok! Tam 2 bin kişi istifa edip AK Parti'ye katıldı

6'lı masa üyelerinden Demokrat Parti'nin 2 bin üyesi topluca istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DP’den, aralarında belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adayları ile parti yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişilik grup, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ne gelerek açıklamalarda bulunan 2019 yılı DP belediye başkan adayı Yusuf Yıldızgil, artık AK Parti'yi destekleyeceklerini söyledi.

Yıldızgil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2019 yılı yerel seçimlerde belediye başkan adayıydım, arkadaşlarda benim encümenlerimdi, halen Demokrat Parti merkez delegesiyim. Diğer arkadaşlarımın bir kısmı yönetimde, bir kısmı üye, toplu olarak arkadaşlarımız ile AK Parti’yi destekleme kararı aldık, bugün toplamda 2 bin kişilik ailemiz dostumuz ve akrabamız ile AK Parti’ye katılım yaptık, hayırlı olsun.
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Katılım programında yer alan AK Partili yöneticilerden İlçe Başkanı Mehmet Arslan, katılımın ülkeye ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, ''Katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Önümüzde altı günümüz var. 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanımızın balkon konuşması yapması ve elinin daha da güçlenmesi için daha çok çalışmalıyız'' diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında AK Parti'ye katılım sağlayanlara rozetleri takıldı.

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