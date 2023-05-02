Millet İttifakı üyeleri 1 Mayıs'ta Kürdistan'ın paçavrasını açtı! Kimse çıtını çıkarmadı
İzmir'de 1 Mayıs etkinliği için toplanan Millet ittifakı destekçileri, Kürdistan paçavrası eşliğinde kutlama yaptı.
HDP'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasından sonra raydan çıkan CHP'liler LGBT sapkınlığına açıktan destek verdiği gibi PKK terör örgütüne de açıktan destek vermeye başladı.
1 Mayıs etkinliği için İzmir'de bir araya gelen Millet ittifakı seçmeni, Kürdistan'ın paçavrası açtı.
Alandaki kimsenin bayrağa tepki göstermemesi ayrıca dikkat çekti.
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