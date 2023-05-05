Millet İttifakı sırtını YPG’ye yaslıyor

Şimdi herkesin merak ettiği, HDP’yi yanlarına alarak seçimleri kazanmaya çalışan Millet İttifakı partileri CHP, İP, DEVA, DP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin de HDP sayesinde “sırtlarını YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye” yaslayıp yaslamadıkları.

Terör işbirlikçileri

Akit’e konuşan İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, şu değerlendirmede bulundu: “Lafı eğip bükmeye gerek yok. PKK ve uzantısı olan terör örgütlerine sırtını dayadığını Genel Başkan seviyesinde ilan eden bir sözüm ona siyasi parti HDP ile kader birliği yapanlar, tıpkı onlar gibi sırtını terör örgütlerine dayamıştır. HDP ile kim ortaksa, kim işbirliği yapıyorsa onlar bizim düşmanımızdır. Siyasi hırs uğruna canımızı yakan terör uzantılarıyla iş birliği yapan kim varsa onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Atatürk yerinden kalksa CHP’lileri kovalar. Merhum Erbakan yerinden kalksa başta Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm Saadet Partilileri sopayla kovalar. Karamollaoğlu şimdi kalkmış terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği yapıyor. Biz bunu yediremiyoruz kendimize. Yol yakınken geri dönsünler, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmasınlar. Gazilerimizi kahretmesinler.”

Şimdi ders verme zamanı

Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu da şunları ifade etti: “Bir taraf gücünü aldığı Allah’a inanmış, millete dayamışken, diğer taraf türlü türlü ittifakların içine girmiş olarak batıl olan yoluna devam etmektedir. Açıkça sırtını terör örgütlerine dayayanlar ile işbirliği yapmaktadır. Tarih sahnesine bakıldığında Osmanlı ne zaman sefere çıksa sırtından vuranlar, haçlıyla ittifak kuranlar olduğu gibi bugün de yüzyılın atılımlarını yapan, Libya’da, Doğu Akdeniz’de velhasıl gücünün yettiği her yerde mücadeleye giren devletimizin arkasından vurmak için sırtını zamanın haçlılılarına dayamış bir ittifakın olduğu ortadadır. Bizler tarih şuuruyla devlet yönetmiş bir milletin evlatları olarak geçmişten aldığımız derslerle bugüne bakıp geleceğe yön verecek kabiliyete sahibiz. Bugün millet olarak Cumhur İttifakının yanında olup türlü oyunlar kuranları bozguna uğratarak dersimize iyi çalıştığımızı tüm dünyaya gösterme vaktidir.”