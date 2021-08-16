Millet İttifakı nedir? Millet İttifakı hangi partiler var?

Millet İttifakı, 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. Millet İttifakı, 5 Mayıs 2018'de dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti (İYİ), Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.

Cumhur İttifakı nedir?

Cumhur İttifakı; 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi. Büyük Birlik Partisi (BBP) de ittifaka katıldı. 23 Kasım 2018'de kurulan Yeniden Refah Partisi (YRP) Cumhur İttifakına desteğini açıkladı.