Millet İttifakı neden erken seçim istiyor?

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, bugünkü "Anlaşıldı" başlıklı yazısında erken seçimi dilinden düşürmeyen Millet İttifakı'na sitem ederek, "İpler iyice kopmadan, hayırlısıyla şu seçimi yapıversek. Sadece o mu? Hayır. Ekonomi ve pandemi normale dönmeden şu işi bitiriversek. Dış politikada çok yönlü diplomatik taarruza geçen hükümet, iyice yol almadan onu indiriversek. Ve daha bir sürü şey." açıklamasında bulundu.

İttifakın içine nifak kaçtı

Tevekkeli... Her gün ‘seçim’ diye bağırıyorlar. Hele büyük ortak, kriz halinde" diyen Tamer, "Hemen seçim, derhal seçim, şimdi seçim, şimdi. Niye bu kadar acele ettikleri artık anlaşılıyor. İttifak’ın içine nifak kaçtı. Ve ittifak, ‘ihtilaf’a doğru yol almaya başladı." dedi.

Millet İttifakı'nın çağrılarını yorumlayan Rauf Tamer, "Öyleyse? Şöyle düşünüyor olmalılar" diyerek şunları söyledi:

"İpler iyice kopmadan, hayırlısıyla şu seçimi yapıversek. Sadece o mu? Hayır. Ekonomi ve pandemi normale dönmeden şu işi bitiriversek. Dış politikada çok yönlü diplomatik taarruza geçen hükümet, iyice yol almadan onu indiriversek. Ve daha bir sürü şey."

"Zamanında seçim makul bir gerekçe"

"Peki, hükümet ne yapıyor? Daha doğrusu Cumhur İttifakı ne diyor: Tam tersi, işi ağırdan alıyor. Muhalefeti çatlatırcasına sürekli 2023’ü işaret ediyor." diyen Tamer, "Erken seçim değil, zamanında seçim gibi makul bir gerekçeye dayanıp ‘isteyerek veya istemeyerek’ zaman kazanıyor. Yani, koyun can derdinde, kasap et derdinde diyebilir miyiz? Eh, diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Zaman millet ittifakının aleyhine"

Rauf Tamer, iki tarafında kendi hakkını kullandığını, muhalefetin erken seçim diye tutturmasının ne kadar normalse, Cumhur İttifakı’nın vaktinde seçim kararlılığının da o kadar normal olduğunu ifade ediyor.

Tamer, "Lakin takvim işliyor. Zaman, Millet İttifakı’nın aleyhine, Cumhur İttifakı’nın lehine çalışıyor." diyerek, şu soruyu soruyor:

"Peki, ben ne demek istiyorum? Gayet açık: Daha köprülerin altından çook sular geçecek... Durun bakalım... Ne deplasmanlar ve ne oluşumlar göreceğiz. Meral Akşener isterse muhterem ablasına bir soruversin."