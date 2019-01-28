Millet İttifakı karıştı! İstifalar art arda!

Millet İttifakı'nda son 24 saatte istifa depremleriyle sarsılırken CHP ve İYİ Parti'de tartışmalar, kavgalar ve tepkiler art arda geldi.

İzmir ve Ataşehir için sert tartışmalar yaşandı

CHP'de 13 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 145 belediye başkan adayı daha açıklanırken en sert tartışmaların, İzmir Büyükşehir ile İstanbul Ataşehir belediye başkan adayları için yaşandığı öğrenildi.

Tunç Soyer'de uzlaşıldı,

Dün İzmir Büyükşehir ve ilçeleri ile İstanbul ilçe adaylarını belirlemek üzere toplanan PM, zaman zaman gerginliklere sahne oldu.

Üç kez ara verilen ve 13 saat süren toplantıda ilk tartışma İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer isminde yaşandı. Bazı PM üyelerinin istifa restinin de yaşandığı tartışmaların sonunda Soyer ismi onaylandı. Soyer'den mevcut başkan Aziz Kocaoğlu ve il yönetiminin memnun olmadığı iddia edilse de PM'de bu konuda bir uzlaşı sağlandığı belirtildi.

CHP'li İzmir Milletvekili Kılıç PM üyeliğinden istifa etti

Buna karşın CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa etti. Kılıç, istifaya ilişkin yazılı açıklamasında, "Bu istifam kişi ya da ilçe odaklı olmayıp, Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizin 17 yıldır AK Parti iktidarına diz çökmeyen İzmir'e yaklaşımlarının yanı sıra İl Başkanı'nın, İzmir örgütü ile İzmir seçmeninin hassasiyetine karşı yeterince duyarlılık göstermemesinden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

İlgezdi ismi uzun tartışmalara neden oldu

CHP'nin İstanbul Ataşehir için belediye başkan adayı yeniden Battal İlgezdi oldu. İlgezdi, bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı.

PM öncesi yapılan MYK'da başlayan tartışmalar üzerine adayı belirlenmeyen Ataşehir, PM toplantısında yeniden gündeme geldi. Aralarında Battal İlgezdi'nin eşi Gamze İlgezdi'nin de bulunduğu bir grup PM üyesi,Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmesi için önerge sundu. İlgezdi ismi uzun süren tartışmalar sonunda 40 civarında milletvekilinin onayı ile yeniden aday gösterildi.

Battal İlgezdi, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Anayasanın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 6 Aralık 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmış ancak "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı bir davada beraat etmişti.

CHP'de istifalar art arda geldi

CHP'de ise konu daha farklıydı. CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi, kendi belirledikleri Ali Acar isminin yerine Mehmet Oktay'ın adının açıklanmasını "İrademiz hiçe sayıldı." diyerek eleştirdi.

Marmaris İlçe Başkanlığı, yedek üyelerle birlikte istifa ettiklerini duyurdu. İlçe Başkanı Tolga Akbay, "3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir." dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar da istifa etti

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiğini açıkladı ve DSP'ye geçti. CHP PM, Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.

Menemen teşkilatı da istifa etti

CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi. Taklak, yaptığı açıklamada, 2004, 2009 ve 2014 yılında yapılan seçimlerde mevcut belediye başkanı Tahir Şahin'in rakiplerine fark attığını belirterek yeniden aday gösterilmemesi nedeniyle istifa ettiklerini belirtti.

Mersin teşkilatından protesto

CHP MYK’dan belirlenen ilçe adaylarıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni kazanamayacaklarını düşünen yaklaşık 150 partili de, seçim bürosu önünde toplanarak genel merkezin kararını protesto etti.

Canan Kaftancıoğlu gitti geldi

Partide en fazla tartışma yaşanan yerler ise İstanbul'un ilçeleri oldu. PM devam ederken adaylar üzerindeki tartışmalar nedeniyle İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Canan Kaftancıoğlu'nun istifasının perde arkasından adaylık krizi çıktı. Gelen son bilgilere göre CHP PM toplantısında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kavga etti. Çıkan tartışmada Kaftancıoğlu, Kerimoğlu ve Battal İlgezdi'ye açık açık 'sizi istemiyorum' dedi. Bu sözler üzerine ortalık karıştı ve Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.

İstifa üzerine bir süre PM'ye ara verildi. Kaftancıoğlu'nun sabah saatlerinde ikna edildiği ve yeniden görevine döndüğü belirtildi.

Partililer sokağa döküldü, 'hırsız' sloganları attı

Öte yandan Bakırköy'de CHP'liler istifanın ardından sokaklara döküldü! Canan Kaftancıoğlu'na destek veren partililer, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu için "hırsız" sloganları attı.

İyi Parti'den CHP'ye 'Soyer' tepkisi!

Soyer ismi İyi Parti'de büyük tepkiye neden oldu. CHP'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i göstermesinin ardından hem CHP hem de İyi Parti taraflarında rahatsızlık oluştu.

12 Eylül askeri darbe döneminde Alparslan Türkeş dahil onlarca ülkücünün idamını isteyen askeri savcı Albay Nurettin Soyer'in oğlu olan Tunç Soyer'in adaylığı, başta Meral Akşener olmak üzere İyi Parti'nin önde gelen isimlerinin tepkisini çekti.

İyi Parti İzmir İl Başkanlığı, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, "CHP Parti Meclisi'nde Sayın Soyer'in aday gösterilmesi, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır." dedi.

İyi Parti'de 'HDP' depremi

İyi Parti Manisa milletvekili Tamer Akkal partisinden istifa etti.

HDP'nin büyükşehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakı'na destek olacağını öne süren Akkal, istifa kararının tek nedeninin bu olmadığını, aday belirleme süreçlerinde partililerin yok sayıldığını ileri sürdü.

Akkal, "Genel Merkez'in değil, milletin vekili olarak çalışmalarına devam edeceğini" söyledi.

Mersin'de 300 kişiden 'HDP' tepkisi: Bizleri kullandılar, kandırıldık

Mersin’de aralarında kurucu il ve ilçe başkanları ile milletvekili adaylarının yer aldığı 300 kişi İYİ Parti’den istifa etti. Kurucu il Başkanı Dr. İbrahim Öze, "Bizleri kullandılar. İYİ Parti'ye oy ve destek istedik. Bilmeden yanılttığımız için tüm Mersinli hemşerilerimizden özür dileriz" dedi.

İYİ Parti Mersin İl Başkanı İbrahim Özel, "İyi Parti, CHP, HDP safında bu millete fayda sağlanamayacağına kanaat getirmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.