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Medya Millet İttifakı iyice cıvıttı! Sanki evcilik oynuyorlar
Medya

Millet İttifakı iyice cıvıttı! Sanki evcilik oynuyorlar

Rauf Tamer, cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen Millet İttifakı'nı sert sözlerle eleştirdi. Tamer, "Masada 6 kişi oturmuş, evcilik oynuyor... Her birinin ayrı bir hesabı var... Her gün bir söylenti var..." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 11:29:00 -
Millet İttifakı iyice cıvıttı! Sanki evcilik oynuyorlar

Rauf Tamer, cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen Millet İttifakı'nı sert sözlerle eleştirdi. "Masada 6 kişi oturmuş, evcilik oynuyor... Her birinin ayrı bir hesabı var... Her gün bir söylenti var..." ifadelerini kullanan Tamer, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Meğer ne çok insanın gönlünde cumhurbaşkanlığı makamı yatıyormuş...

Kimi “Çekilin yolumdan” diye bağırıyor, kimi “Kendimi auta atmadım” diyerek sıraya giriyor, kimi de pusuya yatmış puslu bir havayı bekliyor.

Ama hiçbiri aynaya bakmıyor.

***

Cumhurbaşkanlığına tâlip olmak başka, lâyık olmak başka...

Bunlar ise “karambolde top belki benim ayağıma gelir” ümidiyle kale önünde bekleyen kurnaz golcülere benziyorlar.

***

Millet İttifakı’ndan her gün yeni bir aday ismi duymaktansa keşke şöyle olaydı:

Saygın bir adamı, saygın bir heyetle ziyaret edip, şöyle denseydi;

- Efendim, ittifakımız sizi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Kabul buyurursanız adaylığınızı ilan edeceğiz.

Kabul veya ret...

Ne ise ne...

***

Ama bu öyle değil ki:

Masada 6 kişi oturmuş, evcilik oynuyor... Her birinin ayrı bir hesabı var... Her gün bir söylenti var... Halkla yüz göz olmuş bir tablo bu... Öyle ki masa devam etse ayrı problem, devrilse ayrı problem.

***

Bu kadar uzun çalışmalardan sonra, hele bir de dağ fare doğurursa eyvah...

Bakalım, halka nasıl birisini lâyık ya da reva görecekler."

 

 

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