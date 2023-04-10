Millet ittifakı adına yaptığı tüm gezilerin masrafı İstanbul halkının cebinden çıkıyor! Bu kadar aymazlık olmaz! İstanbul soyuluyor.

İBB belediye başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'u unuttuğunu Türkiye'nin dört bir yanını özel jet uçakla dolaşıp Millet ittifakına oy topladığını biliyorduk. Ancak bu gezilerde yaptığı tüm masrafların İBB kasasından çıkması artık 'pes' detirtti.

İstanbul halkının vergileri ile bütçesini oluşturan İBB, Millet ittifakının seçim çalışmaları için yapılan televizyon yayınlarının tüm teknik masraflarını karşılamak zorunda mı? Bu ne aymazlık!

İMAMOĞLU MİTİNGLERİ TÜRKSAT UYDUSUNDAN YAYINLANIYOR

Son olarak İBB Basın danışmanlığı tarafından yayınlanan ilandan da anlaşılıyor ki diğer masrafların İBB'den karşılandığı yetmezmiş gibi il dışındaki mitinglerin tüm teknik harcamaları da İBB basın danışmanlığı tarafından ödeniyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin İBB ile ne ilgisi var ki Millet ittifakı adına yapılan tüm masraflar İstanbul halkının cebinden ödeniyor?

İmamoğlu Millet ittifakına oy istemek için düzenlediği mitinglere bu jet ile gidiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



MASRAFLAR İMAMOĞLU TARAFINDAN KARŞILANIYOR YALANI

İBB Meclisi'nde de 'İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin masrafını kim karşıladı' tartışması yapılmış, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı "Sayın Başkanımız kendi masraflarının tamamını kendisi karşılamıştır ve bu geziye ilişkin de kamu kaynağı kullanılmamıştır” yanıtını vermiş ama Ekrem İmamoğlu Balyalı'yı yalanlayarak masrafların İBB tarafından karşılandığını itiraf etmişti.

İBB BAŞKANIYIM VE TÜM MASRAFLAR İBB BÜTÇESİNDEN KARŞILANIYOR

Ekrem İmamoğlu'nun aymazlığı sadece Millet ittifakı adına yaptığı mitinglerin her türlü teknik masraflarının İBB kasasından karşılamakla kalmıyor,

daha önce yaptığı Karadeniz turu ve bu gezi sırasında da gündeme gelmiş, yaptıkları tüm masrafların İBB kasasından karşılandığını bizzat kendisi açıklayarak bir skandala imza atmıştı.

Fotoğraf tartışması ile gündeme gelen o gezinin masrafları için muhalif gazeteci Özlem Gürses'e;

"Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor...'' demişti.