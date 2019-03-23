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Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan Manisalılara dev proje

Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Partili Orkun Şıktaşlı, çiftçinin yüzünü güldürecek dev projesini açıkladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:22
Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan Manisalılara dev proje

Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Partili Orkun Şıktaşlı, çiftçinin yüzünü güldürecek dev projesini açıkladı. Ziyaret ettiği Sarıgöl ilçesinde çiftçilere müjde veren Şıktaşlı, “Organik tarım ile uğraşan çiftçilerimizin elektrik faturaları, kurmuş olduğumuz Enerji A.Ş. tarafından karşılanacak” diye konuştu.


İYİ Parti ve CHP’nin ortak olduğu Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. Gittiği tüm mahalle, belde ve ilçelerde yoğun ilgiyle karşılanan Şıktaşlı, ziyaretlerini Sarıgöl ilçesiyle sürdürdü. Şıktaşlı’ya ziyaretinde Millet İttifakının Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu da eşlik etti. Vatandaşlar ile bire bir ilgilenen, dertlerini dinleyen ve sorunlarını not alan Şıktaşlı, çiftçinin yüzünü güldürecek dev projesini açıkladı.



“Hiç kimsenin hiçbir bedel ödemeden yaşadığı bir kenti hayal ediyoruz”


Projesini miting havasında açıklayan Şıktaşlı, Manisa’nın rüzgar, güneş ve jeotermal alanında Türkiye’nin enerji potansiyeli bakımından en yüksek şehirlerin başında geldiğini belirterek, “Enerji A.Ş.’yi kuracağız. Belediyemizin kullanmış olduğu elektriği kendimiz üreteceğiz. Bizim bir hedefimiz var. Kendi kendine yeten bir Manisa inşa etmek. Toprağımızın çöle çevrilmesine de kimyasallarla bozulmasına da izin vermeyeceğiz. Biz kendimizi ayağa kaldırdığımızda bölgemiz de Türkiye’de ayağa kalkmış olacak. Enerji A.Ş. Manisa’nın kullanmış olduğu tüm enerjiyi karşılamak amacıyla kurulmuş olan bir şirket olacak. Biz, zaman içerisinde neredeyse hiç kimsenin hiçbir bedel ödemeden yaşadığı bir kenti hayal ediyoruz” dedi.



“Elde edilen gelir, çiftçiye geri dönecek”


Tarımsal araziler içerisinde olan jeotermal kaynakları sadece tarım için kullanacaklarına dikkat çeken Şıktaşlı, “Organik tarım ile uğraşan çiftçilerimizin elektrik faturaları kurmuş olduğumuz Enerji A.Ş. tarafından karşılanacak. Enerjimizi temiz enerji kaynaklarından güneş (GES), rüzgar (RES) ve organik katı atıklardan sağlayacağız. Tarımsal araziler içerisinde olan jeotermal kaynakları sadece tarım için kullanacağız. Enerji A.Ş.’nin elde ettiği gelir, Manisalılara geri dönecek. Yapacağımız yatırımlar zaman içerisinde enerji harcamamızın ne kadarlık kısmını karşıladıysa o ücret size ödenecek. Diyelim ki Enerji A.Ş., Manisa’nın enerji anlamında yüzde 20’lik gelirini sağlıyor. Bu 100 liralık faturanızın 20 lirasını iade olarak almanız anlamına geliyor. Böylece tüm Manisa’nın enerjisini üreterek, elektrik giderinizi de düşüreceğiz” diye konuştu.


Şıktaşlı, günün anısına vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:22
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