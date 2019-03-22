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Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı’dan çiftçinin cebini rahatlatacak projeler

Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Şehzadeler ilçesinin kırsal mahalleleri olan Aşağı Çobanisa ve Karaoğlanlı’ya yaptığı ziyarette Manisa halkına müjde verdi.

22 Mart 2019 Cuma 11:30
Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı’dan çiftçinin cebini rahatlatacak projeler

Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Şehzadeler ilçesinin kırsal mahalleleri olan Aşağı Çobanisa ve Karaoğlanlı’ya yaptığı ziyarette Manisa halkına müjde verdi. Manisalıların ve özellikle de çiftçinin ekonomik anlamda refah sağlayacak projelerini açıklayan Şıktaşlı, “Manisa’yı hem ucuzluklar şehri hem de ürettiğini dışarıya satıp zenginleşen bir şehir haline getireceğiz.” diye konuştu.


İYİ Parti ve CHP’nin ortak olduğu Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Şehzadeler ilçesi kırsal Aşağı Çobanisa ve Karaoğlanlı mahallelerini ziyaret etti.


Şıktaşlı’nın seçim çalışmasına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve İl Başkanı Hasan Eryılmaz da katılarak destek verdi. Şıktaşlı’ya, Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir de eşlik etti. Mahalle meydanında halka hitap eden Şıktaşlı, projelerini anlatarak destek istedi.



“Çiftçide ürün kaybına son”


Çiftçiye müjde üstüne müjde veren Şıktaşlı, kuracağı soğuk hava depolarıyla çiftçinin kötü koşullarda bozularak, çöpe atılan ürünlerini koruyacaklarını söyledi. Türkiye’nin kuru üzüm deposu olan Manisa’da stok kurumunu kuracaklarını kaydeden Şıktaşlı, “17 ilçede çiftçilerimiz için soğuk hava depoları kuracağız. Kötü koşullarda depolanan ve taşınan tarım ürünlerinin yüzde 33-45 arası bozulup çöpe atılıyor. Zarar ve ziyan köylüden ürüne fiyat verirken peşin kesiliyor. Bunu önleyeceğiz. Bunun haricinde bizim kuru üzümümüz de var. Kuru üzümümüz için de stok kurumunu kuracağız. Kuru meyve ve sebze için depolarımızın dışında bu ürünleri satma politikalarımız olacak. Sizden 5 liraya aldığımızı, 15 liraya sattığımızda, aradaki 10 lirayı yine size iade edeceğiz. Hollanda, İspanya, Amerika’da bu böyle yapılıyor. Biz de yapılmıyor, ilk defa Manisa’da biz yapacağız” dedi.



“Çiftçi kazanacak, Manisa kazanacak”


Çiftçiye ekonomik anlamda katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceğini dile getiren Şıktaşlı, “Manisa’yı hem ucuzluklar şehri hem de ürettiğini dışarıya satıp zenginleşen bir şehir haline getireceğiz. Bunu yaparken ticari olarak değil, sırf yavrularımız ve çocuklarımızın her türlü imkana kavuşması adına yapacağız. Hedefimiz kendine yeten bir Manisa inşa etmek. Bizim sınırlarımız içerisinde kalan bu büyük toprağa yatırım yapacağız. Yerli tohum ve ırkların ıslahı, verimliliklerinin artması için üniversitelerle, AR-GE kurumlarıyla işbirliği yapılacak. Destekler verilecek. Tarım ürünleri, gıda teknolojileriyle işlenerek, katma değeri yüksek ürünler olarak ihraç edilecek. Ürettiğimiz tüm ürünler Avrupalıların sofrasına, çatalının ucuna markalı gıda olarak girecek. Döviz girdisi sağlanacak. Çiftçi kazanacak, Manisa kazanacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:30
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