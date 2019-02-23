Millet İttifakı adayı Şıktalı’dan miting havasında seçim bürosu açılışı

Manisa’da Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Köprübaşı İlçesi’nde esnafla buluştuktan sonra Millet İttifakı Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı’nın seçim bürosu açılışını gerçekleştirdi. Miting havasında gerçekleşen açılışa ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, seçim çalışmaları kapsamında Köprübaşı ilçesine ziyarette bulundu. İlçede sabah erken saatlerde başlayan programda Millet İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şıktaşlı, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini yakından dinledi. İlçede vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Millet İttifakı’nın Adayı Şıktaşlı, ardından Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesini ziyaret etti. Borlu’da esnaf ve vatandaş ile sohbet eden Şıktaşlı, 31 Mart’tan sonra Manisa’da Millet İttifakı’nın büyük zafer yaşayacağını ifade etti. Akşam saatlerine kadar devam esnaf ziyaretinin ardından Şıktaşlı, Millet İttifakı’nın Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı’nın seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Millet İttiakı’nın Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı’nın seçim bürosunun açılışı büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Köprübaşı’nda yeniliğe yoğun bir ilgi olduğunu ifade ederek, “Köprübaşı’nda gezdik. Yürüyemedik. Vatandaşımız bizi dinlemek istedi. Yaptığımız ziyaretlerde bize ilçelerine hizmet alamadıklarını ifade ettiler. Bir tane meydan yapıldı bir şey yapılmadı dediler. Manisa’nın merkezinden burası görünmüyor. Her yerde yerinde yönetim olacak. Fatih Taşlı Belediye başkanı olduğunda Büyükşehir belediye başkanı gücünde olacak. İlçelerimizi ve Manisa’yı birlikte yöneteceğimiz dönem olacak. Ziraat ve tarım anlamında ilçemizi kalkındıracak projeler geliştirdik. Bu projeler ile hem üreticimiz, hem ilçemiz hem de Manisamız kazanmış olacak. Köprübaşı İlçemiz yatırımlardan payını en iyi şekilde alacak" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel yaptığı konuşmada oyunu Manisa’da kullanacağını ve Millet İttifakı adaylarına vereceğinin belirterek, ilçe halkına İttifak Adaylarına Sahip çıkmaya davet etti. CHP’li Özel, “31 Mart’ta atacağınız oy iki manaya geliyor. Bir, Köprübaşı’nı ve Manisa’yı kim yönetsin. Orada yüreğimiz sağlam. İçimiz rahat. Millet İttifakı’nın adayları var. İkinci anlamı ise, ‘Ben 24 Haziran’da AK Parti’ye, MHP’ye oy verdim. Ama hayat pahalılığından kırılıyorum, mazot ateş pahası, faizler yüksek ne yapayım’ diyorsun. Sen de bu seçimde ’Millet’ adaylarına oy ver. Verdiği sözleri uymayanların kulağına çekerek, sarı kart göstereceksiniz. AK Partiler korkmayın. Bu seçim mesaj vereceğiniz bir seçimdir. Eğer AK Parti, MHP birlikteliğine oy verirseniz birileri ‘Demek ki çiftçi, memur, isçi memnun’ der ve bu aynı şeyler devam eder. 31 Mart’ta Millet İttifakı adaylarına sahip çıkın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı ve belediye meclis üyesi adayları sahneye çıkarak katılanlara tanıtıldı. İlginin yoğun olduğu tanıtım etkinliğinde bir çok vatandaş programı dışarıdan takip etmek zorunda kaldı.

Meclis üyelerinin tanıtımının ardından Millet İttifakı Orkun Şıktaşlı ve CHP’li Manisalı vekiller, Millet İttifakı Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı ile birlikte ilçe merkezinde yoğun katılımla yürüyüş yaptıktan sonra, dualar eşliğinde seçim bürosunun açılış kurdelesini kesti. Seçim bürosunun açılış töreninde yoğun ilgi ile karşılaşan Şıktaşlı, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yoğun bir katılım ile ilçenin düğün salonunda düzenlenen seçim bürosu açılış törenine CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Millet İttifakı Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı, CHP İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Köprübaşı İlçe Başkanı Mustafa Bilgili, İYİ Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Ali Şimşir, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.