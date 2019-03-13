Millet İttifakı adayı Öküzcüoğlu’ndan Alaşehir’de mining

Millet İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir’de miting düzenledi.

Millet İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesinde miting düzenledi. Öküzcüoğlu, miting öncesi konvoyla ilçe turu attı. Mahalle girişinde konvoyun önünü kesen vatandaşlar Öküzcüoğlu’yla bir süre sohbet ederek destek vereceklerini belirtti. Killik Mahallesindeki sahneden vatandaşlara seslenen Öküzcüoğlu’na yağmura rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öküzcüoğlu burada yaptığı konuşmasında, "Tırnaklarımla kazıdım geldim. Bana sahip çıktınız ben de sizlere sahip çıkacağım. Ben bu gök kubbe altında herkesi ailenin ferdi olarak görüyorum. Aile fertleri arasında ayrım yapmayacağım. Yaşam kalitenizi yükseltelim diye,Alaşehir’den yasamaktan gurur duyacağınız bir şehir yaratalım diye geliyorum. Ben zenginlerin sözüyle değil garibanların gözüyle hareket ederim.Ayırmayacağım, kayırmayacağım. Peygamberimiz ‘Kim devletin hırkasını çalarsa, savaşta şehit olsa bile şehit sayılmaz’ diyor. Ben o hırkayı giymeyeceğim. Çalmayacağım, çaldırmayacağım. Bayrak inmez, vatan bölünmez. Aramızda DYP’li, ANAP’lı, AK Parti’li, MHP’li muhafazakar kardeşlerimiz de var. Ezanlar susmasın diyorsunuz değil mi? Ezanlar susmayacak. En gür şekilde ezanlarımızı okutacağım. Tüm farklı kesimleri birleştireceğim. Alaşehir’i kardeşçe yaşadığımız bir şehir yapacağım” dedi.