  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Millet için bir heykel daha! CHP hizmet ederse böyle eder
Gündem

Millet için bir heykel daha! CHP hizmet ederse böyle eder

Yeniakit Publisher
2024-03-09 12:26:00 - 2024-03-09 12:28:45
Millet için bir heykel daha! CHP hizmet ederse böyle eder

Heykel dikmeyi ilericilik zanneden, yaptıkları heykelleri de bir halta benzetemeyen CHP, yerel seçimler öncesi Zonguldak’ta bir açılış daha yaptı.

CHP belediyeleri, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken heykel açılışları ise dur durak bilmeden sürüyor. En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor...

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri, heykel açılışları ile "vatandaşa hizmet etmeyi" sürdürüyor.

Çaycuma Belediyesinin Oktay Olcay Yurtbay Caddesi üzerine diktiği "Filenin sultanları" heykeli törenle açıldı. Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay'ın yanı sıra birkaç kişilik vatandaş topluluğu katıldı.

Tören, buram buram özentilik koktu. Çaycuma Belediye Bandosu’nun bir selamlama konseri verdiği tören, Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu’nun yaptığı gösteriyle başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk konuşmayı yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı şu ifadeleri kullandı:

"Çaycuma’da bahara hazırlanılan çok anlamlı bir günde, Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart’ta bir aradayız. Bir başarının hikâyesini burada anıtlaştırdık. Biz bilimde, sanatta, sporda başarıya aç bir ülkeyiz. O başarıyı yakaladığımızda da millet olarak kenetleniyoruz ve doya doya yaşamak istiyoruz. Filenin Sultanlarının yarattığı, büyük başarıyı izlerken aklıma bu şampiyonluğu Çaycuma’da sembolleştirmek geldi. Değerli Heykeltıraş arkadaşım Ahmet Uzun’dan rica ettim, zamanlama denk geldi, bu anlamlı günde de açılışını yapmak kısmet oldu. Çaycuma bir taraftan baharı müjdeliyor, bir taraftan kadınlarımızın bu gününü anmış oluyoruz, bir taraftan da ülkemizin bu büyük başarısını burada sembolleştiriyoruz. Bu güzel anlamlı günde hep beraber olduğumuz, bu hazzı beraber yaşadığımız için sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

CHP’li belediye vatandaşlara isyan ettirdi! Halkın sağlığını böyle hiçe saydılar
CHP’li belediye vatandaşlara isyan ettirdi! Halkın sağlığını böyle hiçe saydılar

Gündem

CHP’li belediye vatandaşlara isyan ettirdi! Halkın sağlığını böyle hiçe saydılar

İkramiyeler buhar oldu! Memur-Sen CHP’ye isyan etti
İkramiyeler buhar oldu! Memur-Sen CHP’ye isyan etti

Ekonomi

İkramiyeler buhar oldu! Memur-Sen CHP’ye isyan etti

CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık
CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık

Gündem

CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık

İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet
İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet

Gündem

İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

viçdan

RUH GİYDİRİLMİŞ İNSAN BEDENİNE DEĞER VERMEYENLER ANLAM YÜKLENMİŞ BETON HEYKELLERE NEDEN İHTİYAÇ DUYAR ANLAMAK ZOR.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23