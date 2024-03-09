Millet için bir heykel daha! CHP hizmet ederse böyle eder

CHP belediyeleri, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken heykel açılışları ise dur durak bilmeden sürüyor. En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor...

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri, heykel açılışları ile "vatandaşa hizmet etmeyi" sürdürüyor.

Çaycuma Belediyesinin Oktay Olcay Yurtbay Caddesi üzerine diktiği "Filenin sultanları" heykeli törenle açıldı. Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay'ın yanı sıra birkaç kişilik vatandaş topluluğu katıldı.

Tören, buram buram özentilik koktu. Çaycuma Belediye Bandosu’nun bir selamlama konseri verdiği tören, Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu’nun yaptığı gösteriyle başladı.

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İlk konuşmayı yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı şu ifadeleri kullandı:

"Çaycuma’da bahara hazırlanılan çok anlamlı bir günde, Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart’ta bir aradayız. Bir başarının hikâyesini burada anıtlaştırdık. Biz bilimde, sanatta, sporda başarıya aç bir ülkeyiz. O başarıyı yakaladığımızda da millet olarak kenetleniyoruz ve doya doya yaşamak istiyoruz. Filenin Sultanlarının yarattığı, büyük başarıyı izlerken aklıma bu şampiyonluğu Çaycuma’da sembolleştirmek geldi. Değerli Heykeltıraş arkadaşım Ahmet Uzun’dan rica ettim, zamanlama denk geldi, bu anlamlı günde de açılışını yapmak kısmet oldu. Çaycuma bir taraftan baharı müjdeliyor, bir taraftan kadınlarımızın bu gününü anmış oluyoruz, bir taraftan da ülkemizin bu büyük başarısını burada sembolleştiriyoruz. Bu güzel anlamlı günde hep beraber olduğumuz, bu hazzı beraber yaşadığımız için sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."