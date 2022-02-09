Hikmet Genç, yıllar sonra ortaya çıkıp, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) düzenlediği törende konuşan eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in sözlerini makaraya aldı. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Unutturmuştu kendisini, yıllar sonra (geçen hafta) konuştu Ahmet Necdet Sezer.

Nerede konuştu?.. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Vakfiyesi'nde değil tabii. ADD'nin düzenlediği bir törende.

Önemli bir hatırlatma yaptı.

"Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz..." dedi...

Akıl ve bilim önemli tabii. İrticai eylemlerin odağı olmak kötü bi'şey. Geri kalırız. Başörtüsü serbest bırakılırsa Ortaçağ zihniyetine döneriz, su ekmek bulamayız, icat çıkartamayız, kamusal alan neyin düzeni bozulur.., Çağdaşlık, ilericilik, aydınlanmacılık.., ilâ ahiri...

Gerisini biliyorsunuz zaten. Yıllarca anlattılar. Anlamayanın kafasına kafasına vurdular!..

Derken, A.N. Sezer'in Cumhurbaşkanlığı döneminin maruf bir ismi de hatırlattı kendini... Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu...

Kısaca 367 Sabih diye biliyoruz. (367, sınıf numarası değil!)

Herkes bilir ama hatırlatalım. Cumhurbaşkanlığı oylaması sırasında Meclis'te 367 vekilin bulunmasının şart olduğunu söylemiş. 367 vekil oturumda bulunamadığı için CHP AYM'ne koşmuş. AYM oylamayı iptal etmiş. Ardından 27 Nisan gece yarısı bildirisi yayınlanmıştı. Özde sözde laik tartışmaları. Ardından kaos.

1 hafta önce Sezer suskunluğunu bozdu. Bugün de 367 Sabih sahneye çıkıyor.

Peki o ne diyor?

"Anayasa, TBMM bir erken seçim kararı almazsa (Erdoğan) aday olamaz diyor. Yoruma açık bir madde değil. Kendisine ve bilime saygısı olan herhangi bir akademisyenin tersini söylemesi mümkün değil."

"Kendisine ve bilime saygısı" olan herkes kabul etmeliymiş...

Bilim ve saygı önemli tabii...

367 kararı, bilimsel ve onursal bir siyasi temele dayanıyordu, 27 Nisan bildirisi de, öyle değil mi?!

Ama millet hokkabazlık sevmiyor. Alayını sandığa gömüyor.

Tecrübeyle sabit..."