Millet Bahçesi artık Bursalıların hizmetinde

Bursa Atatürk Stadyumu’nun yıkılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Bursa Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yönetimiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Desteklerinden ötürü Bursalılar adına teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, yakın zamanda 250 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi’nin de hayata geçirileceğini söyledi.

“81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi”

Daha önce 13 millet bahçesini halkın hizmetine sunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapımı biten ve aralarında Bursa’nın da olduğu 10 millet bahçesini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açtı. Millet bahçelerinin ülkemize, şehirlerimize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserleri İstanbul, Bursa, Batman, Elazığ, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Diyarbakır’da yaşayan vatandaşların hizmetine 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde sunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan 10 millet bahçesinin her birinin yeşil alanları ve içlerindeki tesisleri ile iftihar verici eserler olduğunu belirten Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Şehircilik geleneğimizin sembolleri olacak millet bahçelerinden 13’ünü 2 yıl önce yine bir 5 Haziran günü hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. Hala inşası süren millet bahçelerimizi de peyder pey hizmete açacağız” dedi.

Konuşmanın ardından telekonferans yöntemiyle Bursa’ya bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bursa millet bahçesi de maşallah yemyeşil olmuş. Yeşil Bursa’ya bazı yeşillikler daha katmış olduk” diyerek yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

“Bursa’nın nefes alacağı alan”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, belediye başkanları ve diğer yetkililerinde katıldığı törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “2018’in Haziran ayında Bursa’ya ziyaretinizde yapılacak düzenlemeler ile alakalı tek tek izahatlarınız olmuştu. Özellikle ‘Beton yapıları görmek istemiyorum’ demiştiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu doğrultuda bir proje hazırladık. Bakanımıza bunu sunduk ve geçen yıl inşaat başladı. Millet kıraathanesi, sıcak su çeşmeleri, peyzaj alanları ve yürüyüş alanları ile Bursa’nın nefes alacağı bir yer oldu. Yine sizin mihmandarlığınız da 250 dönümlük Gökdere Millet Bahçemiz de geliyor. Aynı zamanda buranın bodrum katında 480 araçlık otoparkın olduğunu ifade ediyorum. Sizlere Bursalılar adına yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.

Vali Canbolat ise, eski stadın olduğu yerin Millet Bahçesi olarak Bursa’da düzenlendiğini hatırlattı. Alanın insanlarda bir hatırası olduğunu söyleyen Canbolat, Eski Bursaspor Stadını’nda yaşatılarak muhteşem bir eserin Bursa’ya kazandırıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Bursa Millet Bahçesi hizmete açıldı.