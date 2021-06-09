Millet bahçeleri şehirlere nefes aldırıyor

Ertuğrul Şahan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinden bazılarının açılışı ‘Dünya Çevre Günü’ olan bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ilde yapılan millet bahçelerinin yer seçimi ve projelendirmesi, 20 Mayıs 2020 tarih ve 2020/16 sayılı genelgenin ekinde yer alan Millet Bahçesi Rehberi çerçevesinde yürütülüyor. Bakanlık, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Emlak Konut ve belediyeler aracılığıyla 2023 yılına kadar 81 ilde en az bir millet bahçesi yapılmasını hedefliyor. Ülke genelinde toplam 81 milyon metrekare millet bahçesi yapılmasına yönelik projelendirme ve uygulama çalışmaları ise devam ediyor. Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak, ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinde yürüyüş, bisiklet ve gezinti yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları olacak. Tema ve meyve bahçelerinin bulunacağı millet bahçeleri, bitki ve peyzajı ile şehirlere yeni soluk getirecek.

Bugüne kadar 35 millet bahçesi açıldı

Ülke genelinde 55 milyon 975 bin 336,91 metrekarelik alanda 321 millet bahçesinin projelendirme ve yapım aşamasını yürüten Bakanlık, bugüne kadar 22 ilde yapımı tamamlanan 6 milyon 383 bin 643 metrekarelik 35 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. 19 ilde 2 milyon 900 bin 477 metrekarelik alanda yapılan 26 millet bahçesi açılışa hazır hale getirildi, 47 ilde 11 milyon 387 bin 557 metrekarelik alanda 84 millet bahçesinin yapım faaliyetleri devam ediyor, 176 millet bahçesinin de projelendirme ve yer seçimi çalışması sürüyor. Millet bahçelerinden Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi ile Mersin Millet Bahçesi denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi biyolojik göletleri ve bitki tünelleriyle dikkati çekiyor.

Bugün açılacak millet bahçeleri

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yapımı tamamlanan millet bahçelerinden 10’unun açılışını yapacak. Bugün açılışı yapılacak millet bahçeleri şunlar: “İstanbul Ayazma Millet Bahçesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Aydın Nazilli Millet Bahçesi, Kars Örnek Millet Bahçesi, Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi, Malatya Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi, Muş Stat Yerinde Millet Bahçesi, Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi, İstanbul Pendik Millet Bahçesi, Mersin Millet Bahçesi.”