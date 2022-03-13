Milkshake tarifi: En kolay evde milkshake nasıl yapılır? Muzlu, çilekli, dondurmasız, buzsuz tarifler

Yurtdışında oldukça rağbet gören milkshake ülkemizde kısa sürede beğenilerek çeşit çeşit seçeneklerle satılmaktadır. Muzlu, çilekli, çikolatalı ve kivili basta olmak üzere binbir çeşidi olan milkshake'yi yalnıza dışarıdan alarak değil, evinizde olan malzemelerle kendi ellerinizle de yapabilirsiniz.

Muzlu milkshake tarifi için malzemeler

1 adet orta boy muz

1 adet süt (200 ml.)

5 küp buz

1 çay kaşığı kakao

Muzlu milkshake tarifi nasıl yapılır?

Blanderınızın sürahisi varsa ona yoksa derin bir kaba sütü koyun Muzu parçalayıp sütün üzerine ekleyin. Kakaoyu ve buzları ekleyin. Blenderdan homojen olana kadar çekin. İsterseniz muzla beraber çilek ve hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz. Muzun şekeri yeterli gelecektir ancak çok tatlı olmasını seviyorsanız blenderdan geçirmeden önce 1 tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.

Ev Yapımı milkshake (dondurmasız) tarifi

Malzemeler

1 büyük su bardağı süt

8-10 adet buz

8-10 adet çilek

1 paket şekerli vanilin ya da 1 tatlı kaşığı pudra şekeri

Ev Yapımı milkshake (dondurmasız) tarifi nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri el blendrından geçiriyoruz ve bardaklara bölüyoruz. Üzerine çikolata rendeleyip soğuk soğuk servis ediyoruz.

Çilekli milkshake tarifi

Malzemeler

3 top vanilyalı dondurma

Bir su bardağı süt

Yarım su bardağı çilekli yoğurt

Çilekli milkshake nasıl yapılır?

Süt, çilek ve buz parçalarını bir kabın içinde karıştırın. Dondurmaları bardağın içine atın ve üzerine karışımı ekleyin. Soğuk bir şekilde bekletmeden servis etmelisiniz.

Kahveli milkshake tarifi

Malzemeler

Yarım kilo süt

6 adet buz küpü

2 top vanilyalı dondurma

2 top çikolatalı dondurma

Bir yemek kaşığı kahve

Bir yemek kaşığı pudra şekeri

Kahveli milkshake nasıl yapılır?

Dondurmaları, pudra şekerini,kahve ve sütün yarısını blenderdan geçirin. Bu karışımı bardaklara bölüştürün. Daha sonra kalan sütü de bardakların içine koyun. Buzu ekleyerek servis edin.

Çikolatalı milkshake tarifi

Malzemeler

1 su bardağı süt

Bir kepçe çikolatalı dondurma

Bir yemek kaşığı kakao

Buz parçaları

Çikolatalı milkshake nasıl yapılır?

Süt ve kakaoyu güzelce çırpın. Daha sonra bardağın içerisine dondurmayı koyun ve üzerine kakaolu sütü boşaltın. Son olarak buz parçalarını ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.