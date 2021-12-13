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Yerel Mili mücadele kahramanı dualarla anıldı
Yerel

Mili mücadele kahramanı dualarla anıldı

Mili mücadele kahramanlarından Manisa eski müftüsü Alim Efendi vefatının yıldönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda mezarı başında anıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 17:41:00 -
Mili mücadele kahramanı dualarla anıldı

Kurtuluş Savaşı sırasında Manisa’nın savunulmasında önemli rol oynayan Müftü Alim Efendi, vefatının yıl dönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı. Çatal Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenen anma programına, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, BESOT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Köroğlu ve Müftü Alim Efendi'nin torunları katıldı. Törende konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve BESOT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Köroğlu, Müftü Alim Efendi’nin hayat hikayesi hakkında bilgiler vererek rahmetle andı. Konuşmaların ardından merhum Müftü Alim Efendi’nin ruhuna ithafen dualar okundu, kabrine karanfil bırakıldı.

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