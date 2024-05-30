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Gündem MİLGEM Savaş Sistemleri Sözleşmesine rötuş! ASELSAN flaş kararı kap’a bildirdi
Gündem

MİLGEM Savaş Sistemleri Sözleşmesine rötuş! ASELSAN flaş kararı kap’a bildirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-30 15:49:00 -
MİLGEM Savaş Sistemleri Sözleşmesine rötuş! ASELSAN flaş kararı kap’a bildirdi

MİLGEM 9-12 gemileri savaş sistemleri ve faydalı yükleri sözleşmeye dahil edildi.

ASELSAN, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile sözleşme değişikliği imzalayarak MİLGEM Savaş Sistemleri Sözleşmesinde, MİLGEM 9-12 gemileri savaş sistemleri ve faydalı yüklerinin sözleşmeye dahil edildiğini bildirdi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Sözleşme değişikliği kapsamındaki teslimatlar 2025-2027 yılları içerisinde gerçekleştirilecek olup ASELSAN payı 421 milyon 566 bin 822 avrodur." denildi.​​​​​​​

Şirket, 22 Eylül 2023'te TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 gemileri için savaş sistemleri tedariki kapsamında, payı ‪205 milyon avro ve ‪2,3 milyar TL tutarında olan bir sözleşme imzalamıştı.

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