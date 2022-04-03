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Yemek Tarifleri Milföy hamurundan baklava nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Milföy hamurundan baklava nasıl yapılır?

Kolay baklava nasıl yapılır? İftara hızlı ve leziz bir tarif arayanlar “Milföy hamurundan baklava olur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, milföy hamurundan baklava için hangi malzemeler gerekli? Milföy baklava tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-03 18:39:00 -
Milföy hamurundan baklava nasıl yapılır?

Hızlıca leziz bir baklava hazırlamak istiyorsanız; işte milföy hamurundan baklava tarifi:

Milföy hamurundan baklava tarifi:

Malzemeler:

  • 4 yaprak milföy hamuru
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 100 gram tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı ceviz

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon suyu

Milföy hamurundan baklava nasıl yapılır?

Şerbet için şeker ve suyu tencereye alın. Arzu ederseniz şekeri azaltabilirsiniz. Şerbet kıvam alınca limonu ekleyip 5 dakika sonrasında ocağı kapatın.

Milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkarıp 10 dakika kadar çözülmesini bekleyin.

2 yaprak milföyü yan yana bir miktar nişasta ile açın.

Hamuru tepsiye alın ve içerisine cevizi serpin.

Kala iki yaprağı da birlikte açıp tepsinin üzerindeki hamurun üzerine yerleştirin.

Hamuru dilimleyin ve tereyağı-sıvı yağ karışımını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

Kızaran milföyü fırından çıkarın.

İlk sıcağı çıkınca şerbeti baklavanın üzerine gezdirin.

3-4 saat boyunca tatlıyı şerbeti çekmesini bekleyin.

Afiyet olsun.

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Baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır? Baklava yufkasından çıtır börek tarifi

Yemek Tarifleri

Baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır? Baklava yufkasından çıtır börek tarifi

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