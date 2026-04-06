Gündem Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı
Laikçi azgın azınlığın hedef tahtasına oturttuğu ve asılsız iftiralarla kumpas kurduğu Ramazan Hoca, ilk kez çıktığı hakim karşısında beraat kararı aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ders sırasında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla önce tutuklanan, daha sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak ilk kez çıktığı hakim karşısında beraat kararı aldı.

 Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ders sırasında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakim karşısına çıktı.

Turgutlu Adliyesi'nde görülen duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri adliye binası önünde güvenlik çemberi oluştururken, duruşmayı takip etmek isteyen bazı vatandaşlar da adliye çevresinde toplandı.

 "Atatürk'e hakaret" iddiasıyla Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Ramazan Avuşmak çıktığı ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından suç unsuru oluşmadığı ve delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

 Mahkeme çıkışında kendisine destek vermek için adliye etrafında toplanan vatandaşların tezahüratlarıyla karşılanan Avuşmak adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Ülkemizde adaletli savcılar, hakimler olduğu ispatlanmıştır. Sadece Avrupa'da değil, bizim ülkemizde de adaletli savcılar var. Adaletli hakimler var. Hak hukuk bilen avukatlar var. Sivil toplum örgütleri var. Ben devletimden razıyım. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştirdim.

 

Öğrencilerim arasında avukat, doktor, hakim, savcı, polis, yüzbaşı, binbaşı, astsubay hepsini yetiştirdim. Allah devletimize zeval vermesin. Ben devletimden razıyım. Allah devletimden razı olsun. En aşağıdaki memurdan bürokrasiden olan kaymakam, vali, milli eğitim en yükseğe kadar devlet başkanımızdan Allah razı olsun. Onları yormasın. Ben devletimin emrindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi emekli de olsam da yine emrindeyim. Söyleyeceğim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Adalet yerini buldu, bulacaktır inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim" dedi.

Ramazan Hoca'ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı
Türkiye Maarif Yüzyılı ve Ramazan etkinlikleri kimyalarını bozdu! Okullarımızı azgın azınlıktan kurtarın
Laikçi kumpasa uğradı! Öğrencilerinden Ramazan Hoca'ya anlamlı ziyaret
Asım keskin

Peki o iftirayı atanlara ne oldu? Ya larina kar mı kaldı? Adalet yerini buldumu?
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!
Gündem

İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası böl..
Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu
Gündem

Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu

Gazeteci Fatih Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Özkan Yalım’ın, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!
Dünya

Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırı..
