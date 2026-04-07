  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail kana doymuyor! Vefat edenlerin sayısı yükseldi CHP’li Aykut’un yalanı başsavcılıktan döndü İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu! "Malatya yeniden imar ediliyor!" Sami Er'den Akit TV'ye özel açıklamalar: Konutlar hızla yükseliyor! AK Partili Efkan Ala’dan önemli mesajlar: Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti'nin oy oranı ne kadar? BTP Lideri Baş: ABD kağıttan kaplanmış! Trump daha 3'ün birini bile alamadı MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim’den ilk açıklama geldi Kışkırtma ve ilkesizlik ne arasan var! Bir yanda PKK kurşun atarken Sözcü, bir yanda PKK kurşun atmazken Sözcü Daha evvel Türk Akımı’na saldırmışlardı şimdi Hazar Boru Hattı’na Ukrayna belasını arıyor Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak!
Dünya

Katil Netanyahu köşeye sıkıştı! Trump'tan İran'la ateşkes istedi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Katil Netanyahu köşeye sıkıştı! Trump'tan İran'la ateşkes istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmede İran’la bu aşamada bir ateşkes anlaşmasına gidilmemesi gerektiğini savunduğu iddia edildi. Tel Aviv kulislerine yansıyan bu bilgi, bölgede diplomasi trafiğinin savaş gölgesinde ne kadar kırılgan ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde İran’la olası bir ateşkes seçeneğine karşı çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre Netanyahu, savaşın mevcut aşamasında Tahran yönetimiyle masaya oturulmasının ciddi riskler barındırdığını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının "büyük riskler taşıdığını" söylediği iddia edildi.

Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran’la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.

ABD merkezli Axios haber platformu, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanışmış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Kürtler Trump’ı satmış!
Kürtler Trump’ı satmış!

Gündem

Kürtler Trump’ı satmış!

BTP Lideri Baş: ABD kağıttan kaplanmış! Trump daha 3'ün birini bile alamadı
BTP Lideri Baş: ABD kağıttan kaplanmış! Trump daha 3'ün birini bile alamadı

Gündem

BTP Lideri Baş: ABD kağıttan kaplanmış! Trump daha 3'ün birini bile alamadı

Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap
Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap

Dünya

Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap

Trump'tan operasyon sonrası ilk açıklama! "Onu ait olduğu yere, evine geri getirdik!"
Trump'tan operasyon sonrası ilk açıklama! "Onu ait olduğu yere, evine geri getirdik!"

Gündem

Trump'tan operasyon sonrası ilk açıklama! "Onu ait olduğu yere, evine geri getirdik!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23