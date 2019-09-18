Milat Gazetesi’nde bayrak değişimi Milat gazetesinde Bayram Zilan’ın bıraktığı Ankara Temsilciliği görevine, Ankara Haber Koordinatörlüğü görevini sürdüren Neşat Gündoğdu atandı. Milat gazetesinde ailenin korunmasına yönelik başarılı haberleriyle dikkat çeken Gündoğdu’nun yeni görevi, gazetenin anasayfasından duyuruldu.

Yeniakit.com.tr Ankara Yaklaşık 4 yıldır Milat gazetesi Ankara Temsilciliği görevini sürdüren Bayram Zilan’ın görevden ayrılması sonrası Ankara Temsilciliği görevine Ankara Haber Koordinatörü Neşat Gündoğdu atandı. Ankara bürokrasisinde tanınan bir isim olan Neşat Gündoğdu’nun ataması, gazetenin anasayfasında okurlara duyuruldu.

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