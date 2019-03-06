Milas’ta Yeşilay Haftası kutlamaları

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle, Milas’ta bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası dolayısıyla, Milas’ta bir dizi etkinlik düzenlendi.

Milas’ta bugün Yeşilay Haftası kutlamaları kapsamında; saat 09.00’da Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve saat 09.30’da Milas Kaymakamı Eren Arslan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci ve Milas Temsilcisi Mehmet Demirel tarafından ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Atapark’ta kutlama programı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programa geçildi.

Yeşilay Haftası kutlamalarına; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Milas Temsilcisi Mehmet Demirel, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Sağlık Müdürü M. Ergun Kırova, Milas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Kızılca, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, kamu kurum amirleri, okul müdürleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Milas Temsilcisi Mehmet Demirel, konuşmasında Yeşilay’ın tarihçesini ve kuruluş amacını anlattı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, Yeşilay Haftası’nda bağımlılıklarla mücadele ettiklerini belirterek: “Ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri arası Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Türkiye Bağımlılık ve Mücadele adı altında; içki, sigara, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı ve kumar modülleri üzerinde eğitimler yaparak siz kıymetli öğrencilerimize farklılık oluşturmak ve önleyici tedbirler adı altında sizlere sunumlar yapmaktayız. Siz gençler, bizim idealimiz ve geleceğimizsiniz. Tedbir açısından sizlere çok büyük görevler düşüyor. Kötü alışkanlıklar bataklığına düştüğünüzde, buradan kurtulmanız çok zor. Özellikle alkol ve sigara hakkında yaptığım bağımlılık sunumlarında, bir kişi bile çok yararlıdır demedi. Alkol ve sigara kullananlar çok pişman ama öyle bir hastalık ki bırakmak mümkün değil. İçindeki nikotin sizi bağımlı hale getiriyor. Sizlerin sağlıklı büyümesi ve yetişmesi için 99 yıldır Yeşilay olarak mücadele ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.” dedi.

Pirci’nin ardından kürsüye gelen Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Ülkemizin köklü tarihinden devraldığı, bugün o köklü tarihinden aldığı güçle bugün hala dimdik duran Yeşilay’ın 99 yıl önce bir grup geleceği, çok iyi görmüş aydın ve duyarlı ecdadın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bu güzel çınarın gölgesinde 1-7 Mart tarihleri kapsamında Yeşilay Haftası’nı kutlamak için bir araya geldik. 21. yüzyılın artık hayatımızın vazgeçilmezi olan internet, teknoloji ve teknolojik aletlere olan bağımlılık, aile ve sosyal ilişkiler bugün Yeşilay’ın faaliyetine girmiş durumda. İlk yola çıkılırken; tütün ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele etmek amaç edinmiş olsa da günümüzde artık bunun yanına teknoloji bağımlılığı da eklemiş durumdayız. Son yıllarda, teknolojinin bize sunmuş olduğu güzelliklerin yanında bunun doğru kullanılmamış olması ve gençlerimizin özellikle buna bağlı olarak kötü olaylara maruz kalması, bununla ciddi anlamda mücadele edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Yeşilay çok önemli çalışmalar yürütüyor. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. İlimizde de Yeşilay Cemiyeti, çok etkin anlamda her platformda çalışıyor. Her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı yetişen nesiller ile güçlü bir Türkiye bizim olsun.” diye kaydetti.

Konuşmaların ardından program, sergilenen folklor gösterisi sunumuyla son buldu.

Atapark’tan, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Milas gezisi sonrasında, Milas Meslek Yüksekokulu’nda Yeşilay Haftası kapsamında sunum gerçekleştirildi.

Sunumlarda, bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yapıldı.