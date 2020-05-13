  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Milas’ta uyuşturucu madde ele geçirildi

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipler,i tarafından yapılan operasyonda bonzai ve ectasy ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:22:37 -
Milas’ta uyuşturucu madde ele geçirildi

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipler,i tarafından yapılan operasyonda bonzai ve ectasy ele geçirildi.


Aydın’dan Muğla’nın Milas ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisini edinen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.


Yapılan çalışmada tespit edilen araç Yatağan - Milas Karayolu üzerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından durduruldu. Araç içerisinde yapılan adli aramada, bonzai ve ecstasy uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.


Araç içerisinde uyuşturucu maddelerle birlikte bulunan S.T. ve O.E. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı