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Aktüel

Milas’ta traktör devrildi; 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:26:28 -
Milas’ta traktör devrildi; 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.


Kaza, Ulaş Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını sürmek için yola çıkan 59 yaşındaki Esat Ş.’nin kontrolündeki 48 KC 613 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Esat Ş. ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Esat Ş.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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