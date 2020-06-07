Milas’ta semt pazarlarına düzenleme geliyor

Milas Belediyesi korona virüse karşı semt pazarları için alınan tedbirler kapsamında tek-çift rakam uygulamasına Salı günü başlayacak. Bir hafta boyunca tek numaralar diğer hafta ise çift numaralar tezgah açacak, pazarda yoğunluğu önlemek için vatandaşlar içeriye maske ve sıra ile alınmaya devam edecek.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ile konu hakkında toplantı yapan başkan Tokat; tek çift uygulamasının Salı Pazarı’ndan başlayacağını belirtti.

Korona virüs salgını sonrası vatandaşların toplu bulunduğu ortamlarda tedbirleri genişletilmeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan Tokat; “Uygulama ile pazarcı sayısı yarıya indirilecek. Tezgâhlar arası mesafe 3’er metre olarak ayarlanacak ve vatandaşların sosyal mesafe içerisinde alış veriş yapması sağlanacak” dedi.

Salı günü ilk kez başlayacak tek ve çift rakam uygulamasını yerinde inceleyeceklerini dile getiren Başkan Tokat işleyişe göre uygulamanın gelecek haftalarda devam edip etmeyeceklerine karar vereceklerini söyledi.