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Milas'ta kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a kamyonet çarptı: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a bir kamyonetin çarpması nedeniyle oluşan kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:15
Milas'ta kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a kamyonet çarptı: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde, CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) tüpü yüklü TIR'a çarpan kamyonetteki kişi öldü, sürücü yaralandı.

Melih Arslan (30) idaresindeki 34 BCN 380 plakalı kamyonet, Milas-Bodrum kara yolu Koru mevkisinde, trafik ışıklarında bekleyen Metin Hasırcı'nın (43) kullandığı 35 AZ 9812 plakalı CNG tüpü yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, kamyonetteki Ergün Görgün (54) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışan sürücü Arslan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Bodrum-Milas kara yolu bir süre trafiğe kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:15
  1. Muğla
  2. Milas
  3. trafik kazası

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