Milas Belediyesi mülklerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale konusu taşınmazlar 3 (Üç), 5 (Beş) ve 10 (On) yıl süre ile kiraya verilme işinin ihalesi 17/11/2022 Perşembe günü saat 10:00’da Belediyede Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İhalenin bedeli şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünde, ilan panoları ve internet sitesinde görülebilir.

İstekliler ihaleye katılmak için 500.00.-TL bedel karşılığında şartnameyi temin edebilirler.

İstekliler İhaleye katılmak için gerekli olan belgeleri 16/11/2022 Çarşamba günü saat 12:00 ye kadar belediye Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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