Milas Belediyesi mülklerini kiraya verecek
Mülkiyetleri Muğla Milas Belediyesi’ne ait olan ve ilanla bilgileri duyurulan 25 taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı 3 (Üç), 5 (Beş) ve 10 (On) yıllığına kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale konusu taşınmazlar 3 (Üç), 5 (Beş) ve 10 (On) yıl süre ile kiraya verilme işinin ihalesi 17/11/2022 Perşembe günü saat 10:00’da Belediyede Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.
İhalenin bedeli şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.
Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünde, ilan panoları ve internet sitesinde görülebilir.
İstekliler ihaleye katılmak için 500.00.-TL bedel karşılığında şartnameyi temin edebilirler.
İstekliler İhaleye katılmak için gerekli olan belgeleri 16/11/2022 Çarşamba günü saat 12:00 ye kadar belediye Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
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