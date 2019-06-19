Milan'ı Giampaolo çalıştıracak - İtalyan kulübü Milan, teknik direktör Giampaolo ile 2+1 bir yıllık sözleşme imzaladı

ANKARA (AA) - Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Milan'da teknik direktörlüğe Marco Giampaolo'yu getirildi.

Milan'da geçen ayın sonunda görevinden ayrılan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun yerine gelen isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki İtalyan teknik adam Marco Giampaolo ile 2+1 bir yıllık sözleşme imzalandı. Son 3 sezondur Sampdoria'yı çalıştıran Giampaolo, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese ve Empoli kulüplerinde de görev yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.