Milan'dan savunmaya takviye
- İtalya ekibi Milan, Flamengo'dan Brezilyalı stoper Duarte'yi kadrosuna kattı07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:15
İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Brezilya'nın Flamengo takımından savunma oyuncusu Leo Duarte'yi renklerine bağladı.
Milan Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Duarte ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Milan'ın Duarte'nin transferi için Flamengo'ya 11 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Altyapısından yetiştiği Flamengo'da 2016'dan bu yana A takımda görev yapan Duarte, geçen sezon 14 maçta forma giydi.
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