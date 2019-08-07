Milan'dan savunmaya takviye - İtalya ekibi Milan, Flamengo'dan Brezilyalı stoper Duarte'yi kadrosuna kattı



İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Brezilya'nın Flamengo takımından savunma oyuncusu Leo Duarte'yi renklerine bağladı. Milan Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Duarte ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İtalya basınında yer alan haberlerde, Milan'ın Duarte'nin transferi için Flamengo'ya 11 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü. Altyapısından yetiştiği Flamengo'da 2016'dan bu yana A takımda görev yapan Duarte, geçen sezon 14 maçta forma giydi.



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