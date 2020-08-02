Milan'dan İbrahimovic'e rekor maaş
İtalya Seri A'da Milan formasıyla yaşına rağmen çoğu oyuncudan daha iyi bir performans gösteren Zlatan Ibrahimovic Milan'la sözleşme yenileme kararı aldı.
İtalya Ligi takımlarından Milan, efsane ismi Zlatan Ibrahimovic'in geri dönmesinin ardından performansıyla bambaşka bir iş ortaya koydu.
Milan'ın toparlanmasında Hakan Çalhanoğlu ile birlikte pay sahibi olan Zlatan Ibrahimovic için sürpriz bir gelişme yaşandı.
1+1 yıllık yeni sözleşme
38 yaşındaki İsveçli golcü, Milan ile sözleşmesini tamamladıktan sonra ülkesine dönmeye hazırlanırken, İtalyan ekibinden 'Takımda kal' çağrısı geldi. Stefano Pioli ve futbolun başındaki isim Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimovic'in kalmasına karar verdi.
İtalyan basınından Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic'in bir yıllık yeni sözleşme imzalanacağını duyururken, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilmesi halinde, dünyaca ünlü golcünün sözleşmesinin uzayabileceği vurgulandı.
Öte yandan Zlatan Ibrahimovic'in Milan'dan yeni sözleşme karşılığında 5 milyon euro maaş ve 1 milyon euroya kadar bonus alacağı belirtildi.
Ekim ayında 39 yaşına girecek olan Zlatan Ibrahimovic, Ocak ayında geldiği Milan'da çıktığı 17 maçta, 10 gol atıp, 5 asist yaptı.