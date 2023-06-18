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Spor Milan'dan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif
Spor

Milan'dan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif

Yeniakit Publisher
2023-06-18 19:41:00 -
Milan'dan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif

İtalyan takımı Milan, Arda Güler için sürpriz bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor.

Dünya devlerini peşine takan Arda Güler'in son talibi Milan. İtalyan devi, genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını takas formülüyle çalmayı düşünüyor.

Takas teklifi var

Tuttosport'un haberine göre; Milan, Arda Güler için harekete geçti. Genç yıldızı büyük bir yatırım fırsatı olarak gören İtalyan devi, Fenerbahçe'ye takas teklifiyle gidecek.

2 isim teklif edilecek

Milan, Divock Origi ya da Ante Rebic'i takasta önerirken Fenerbahçe'ye bir miktarda para teklif edecek. Böylece Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini aşağıya çekecek olan Milan'a Fenerbahçe'nin ne cevap vereceği merak konusu.

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