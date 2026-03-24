Milan'da Pulisic düğümü çözüldü

İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Milan’da sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarından çıkmayan Christian Pulisic, transfer fısıltılarına sessizliğini bozdu. Hakkında çıkan ayrılık iddialarına set çeken 27 yaşındaki Birleşik Amerikalı yıldız, "Milan’da olmaktan mutluyum. Şu an tek odak noktam saha içerisindeki performansım" diyerek taraftarların yüreğine su serpti.

İtalya futbolunun kalbi Milano’da, Christian Pulisic rüzgarı esmeye devam ediyor. Form grafiğiyle adından sıkça söz ettiren ve adı birçok kulüple anılan tecrübeli kanat oyuncusu, geleceğine dair spekülasyonlara son noktayı koydu. Sezonun en kritik döneminden geçtiklerini hatırlatan Pulisic, transfer görüşmeleri için uygun bir zamanın olduğunu ancak o anın "şimdi" olmadığını vurguladı.  

Pulisic, "Bence bu tür şeyler için uygun bir zaman vardır ve bu, sezonun ortasında sadece sahaya konsantre olduğum bir dönem değildir." dedi.

Milan'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, "Şu anda menajerimle başka kulüpler veya transfer hakkında konuşmuyorum. Eğer seçenekler olursa, zamanı geldiğinde konuşulur ama şu anda benim önceliğim bu değil. Milan'da olmaktan mutluyum." dedi.

Milan forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Pulisic'in, kulübü Milan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

