Milan’da Hakan Çalhanoğlu ile İbrahimoviç arasında kriz

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini korurken, yıldız isimden dikkat çeken bir hamle geldi.

Çalhanoğlu, çok yakın arkadaş olduğu ancak son oynanan Benevento maçında kendisini azarladığı gerekçesiyle arasının açıldığı Zlatan Ibrahimovic'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Milli futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Nisan ayında Sassuolo'ya attığı golü paylaştı ve "Bazı insanlar çok konuştuğunda..." mesajını yazarak Ibrahimovic'e gönderme yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun bu hamleleri, sezon sonunda Milan'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılacağı dair iddiaları güçlendirdi.