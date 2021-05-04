  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kıbrıs Gazisi Aktaş'ın vasiyeti yerine getirildi
Alparslan Kuytul’un provokatörleri hakkında karar çıktı
Dolar alacaklar için kritik uyarı: Sıkıntılı bir durum...
Arjantin Büyükelçisi'nden Erdoğan'a güven mektubu
Spor Milan’da Hakan Çalhanoğlu ile İbrahimoviç arasında kriz
Spor

Milan’da Hakan Çalhanoğlu ile İbrahimoviç arasında kriz

Milan'ın en etkili isimlerinden olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımda en iyi anlaştığı isimlerden olan Zlatan Ibrahimovic'le kriz yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 15:54:00 -
Milan’da Hakan Çalhanoğlu ile İbrahimoviç arasında kriz

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini korurken, yıldız isimden dikkat çeken bir hamle geldi.

Çalhanoğlu, çok yakın arkadaş olduğu ancak son oynanan Benevento maçında kendisini azarladığı gerekçesiyle arasının açıldığı Zlatan Ibrahimovic'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Milli futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Nisan ayında Sassuolo'ya attığı golü paylaştı ve "Bazı insanlar çok konuştuğunda..." mesajını yazarak Ibrahimovic'e gönderme yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun bu hamleleri, sezon sonunda Milan'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılacağı dair iddiaları güçlendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayşe teyze Almanya’da fenomen oldu
Dünya

Ayşe teyze Almanya’da fenomen oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs gösterileri sırasında evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak, selam veren Ak..
Son 25 yılın en büyüğü... 26 ülke Defender Europe-21 tatbikatı için hazır!
Gündem

Son 25 yılın en büyüğü... 26 ülke Defender Europe-21 tatbikatı için hazır!

Son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan "Defender Europe-21" için geri sayım başladı. Kritik öneme sahip tatbikata Türkiye de katıl..
EGM'den biber gazlı müdahale açıklaması
Gündem

EGM'den biber gazlı müdahale açıklaması

Gaziantep'teki bir camide yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaşananların örgütlü bir provokasyon gir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay