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Spor Milan-Spezia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Milan-Spezia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Serie A’nın 13.haftasında Milan ile Spezia karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Milan maçı ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-05 13:45:00 -
Milan-Spezia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A’da 13.hafta heyecanı yaşanıyor. Milan sahasında Spezia’yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Milan-Spezia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Milan ile Spezia bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak olan maçı S Sport naklen yayımlayacak.

Milan-Spezia muhtemel 11’ler

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Origi

Spezia: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Hristov; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Rega; Strelec, Nzola.

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