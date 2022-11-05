Milan-Spezia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Serie A’nın 13.haftasında Milan ile Spezia karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Milan maçı ne zaman başlayacak?
İtalya Serie A’da 13.hafta heyecanı yaşanıyor. Milan sahasında Spezia’yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Milan-Spezia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Milan ile Spezia bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak olan maçı S Sport naklen yayımlayacak.
Milan-Spezia muhtemel 11’ler
Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Origi
Spezia: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Hristov; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Rega; Strelec, Nzola.