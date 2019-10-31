Milan SPAL maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Serie A 10. hafta
İtalya Serie A 10 haftanın kapanış maçında Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan sahasında SPAL'ı konuk edecek. Futbolseverler mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Milan SPAL maçı ne zaman? Milan SPAL maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İtalya Serie A 10 haftanın kapanış maçında Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan sahasında SPAL'ı konuk edecek. Futbolseverler mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Milan SPAL maçı ne zaman? Milan SPAL maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Milan SPAL maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Milan SPAL Serie A maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 4 ve CBC Sport kanallarından naklen yayınlanacak.