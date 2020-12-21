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Spor Milan Serie A'da haftayı lider olarak bitirdi
Spor

Milan Serie A'da haftayı lider olarak bitirdi

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yenerek haftayı lider olarak bitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 00:07:00 -
Milan Serie A'da haftayı lider olarak bitirdi

Serie A'nın 13'üncü haftasında AC Milan, Mapei Stadyumu'nda Sassuolo'nun konuğu oldu.

Maç başlar başlamaz topu alan Hakan Çalhanoğlu, attığı pas ile Leao'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı ve müsabakanın henüz 6.2'nci saniyesinde AC Milan tarihe geçecek bir golle 1-0 öne geçti. Vitesi hiç düşürmeyen Milan, 9'uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkartırken, bu gol VAR'dan döndü ve geçerli sayılmadı. 26'da Saelemaekers sahneye çıkarken, AC Milan durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. 89'da Berardi ile farkı 1' indiren Sassuolo'ya bu gol yetmedi ve Milan karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 31'e yükseltti, haftayı lider kapattı.

Milan'da milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 86'ncı dakikada yerini Maldini'ye bıraktı. Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür ise yedek kulübesinde başladığı maçın 61'inci dakikasında Toljan'ın yerine oyuna dahil oldu.

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