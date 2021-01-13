Milan penaltılarda Torino'yu yıktı

İtalya Kupası son 16 Turu'nda Milan ile Torino, Giuseppa Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Milan, normal süresi ve uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayan maçta Torino'yu, penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup etti.

Sakatlıktan çıkan Milan'ın yıldız forveti Zlatan Ibrahimovic, mücadelenin ilk yarısında forma giydi. Ibrahimovic, ikinci yarıda yerini milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı.

İkinci yarıda oyun hareketliliğini arttıran Hakan, maçın iyice Torino yarı sahasında oynanmasını sağladı.

Kessie ve Theo Hernandez'in de oyuna dahil olmasıyla kontrolü iyice eline alan Milan, normal sürede ve uzatmalarda skor üretmeyi başaramadı.

Penaltı vuruşlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Milan, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milan'a turu getiren son penaltıyı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kullandı.

Bu sezon resmi maçlarda sadece 4 galibiyet alan ve zor günler geçiren Torino ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapamadı.

Böylelikle Milan, 3 gün içerisinde rakibini ikinci kez mağlup etmeyi başardı. İki takım 9 Ocak'ta da Serie A'da kozlarını paylaşmış ve o mücadeleden de Milan zaferle ayrılmıştı. Kırmızı-siyahlılara 3 puanı getiren goller, Rafel Leao ve Franck Kessie'den gelmişti.