  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milan penaltılarda Torino'yu yıktı
Spor

Milan penaltılarda Torino'yu yıktı

Milan, İtalya Kupası son 16 Turu maçında Torino'yu, penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 02:43:00 -
Milan penaltılarda Torino'yu yıktı

İtalya Kupası son 16 Turu'nda Milan ile Torino, Giuseppa Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Milan, normal süresi ve uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayan maçta Torino'yu, penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup etti.

Sakatlıktan çıkan Milan'ın yıldız forveti Zlatan Ibrahimovic, mücadelenin ilk yarısında forma giydi. Ibrahimovic, ikinci yarıda yerini milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı.

İkinci yarıda oyun hareketliliğini arttıran Hakan, maçın iyice Torino yarı sahasında oynanmasını sağladı.

Kessie ve Theo Hernandez'in de oyuna dahil olmasıyla kontrolü iyice eline alan Milan, normal sürede ve uzatmalarda skor üretmeyi başaramadı.

Penaltı vuruşlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Milan, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milan'a turu getiren son penaltıyı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kullandı.

Bu sezon resmi maçlarda sadece 4 galibiyet alan ve zor günler geçiren Torino ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapamadı.

Böylelikle Milan, 3 gün içerisinde rakibini ikinci kez mağlup etmeyi başardı. İki takım 9 Ocak'ta da Serie A'da kozlarını paylaşmış ve o mücadeleden de Milan zaferle ayrılmıştı. Kırmızı-siyahlılara 3 puanı getiren goller, Rafel Leao ve Franck Kessie'den gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siverek'te keşfettiler! Bitmek bilmiyor: Torbası 350 liradan satılıyor
Gündem

Siverek'te keşfettiler! Bitmek bilmiyor: Torbası 350 liradan satılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan Takoran Vadisi'ndeki keşif vatandaşlara adeta iş kapısı oldu. Vadi içerisinde bulunan yarasa gübrel..
Türk savunma sanayii hedefte! Harekete geçtiler
Gündem

Türk savunma sanayii hedefte! Harekete geçtiler

Emniyet ve MİT'in savunma sanayii sektöründeki casusluk girişimine yönelik operasyonu gözleri yeniden Türkiye'nin bu alandaki başarılarına ç..
Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi
Spor

Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay