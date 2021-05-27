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Spor Milan, Lille'in kalecisi Mike Maignan'ı kadrosuna kattı
Spor

Milan, Lille'in kalecisi Mike Maignan'ı kadrosuna kattı

İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Milan, Fransa'nın Lille takımında forma giyen kaleci Mike Maignan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 18:01:00 -
Milan, Lille'in kalecisi Mike Maignan'ı kadrosuna kattı

İtalya temsilcisi, sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle takımdan ayrılacağı duyurulan yıldız kaleci Gianluigi Donnarumma'nın boşluğunu, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğa ulaşan Lille'in başarısında pay sahibi olan Fransız kaleci Maignan ile doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Fransız kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve bu sezon 16 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Milan, Maignan'ın bonservisi için Lille'e 13 milyon avro ödeyecek. Oyuncunun başarı durumuna göre verilen bedelde artış yaşanabilecek.

Fransa Milli Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda yer alan Maignan, geçen sezon 38 lig maçının 21'inde gol yemezken, kalesinde 23 gole engel olamamıştı.

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