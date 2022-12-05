Milan kafayı Fenerbahçe'ye fena taktı!

İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin genç yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli ekiple temasa geçti.

Avrupa'da birçok takımın radarında olan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler, Milan'ın da ilgisini çekti. İtalyan ekibi, iki oyuncu için Fenerbahçe'yle ilk bağlantıyı kurdu. Napoli de ikili için devreye girdi.

Fenerbahçe'nin oyuncuları bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa takımlarının takibine girmeye devam ediyor. Bu isimlerin başında ise genç yetenekler Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu geliyor. İtalya'nın köklü takımlarından biri olan Milan, bu iki oyuncuyu da kadrosuna katmayı çok istiyor. Bu konuda ilk girişimler yapıldı.

Yine Serie A ekiplerinden Napoli de bu isimlerle ilgileniyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin bu dönemde kadrodaki oyuncularını satmayı düşünmediği belirtiliyor.

Haber7.com'a göre; Napoli, Tottenham, Barcelona ve Paris Saint Germain de Arda Güler ile yakından ilgileniyor. Genç yeteneğin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor. Arda'nın olası satışından Gençlerbirliği'ne yüzde 20 pay verilecek.

Bu sezon 1500 dakika forma giyerse Arda, 17.5 milyon euro karşılığında serbest kalabilecek. Genç yetenek, 1500 dakikadan az forma giyerek sezonu tamamlarsa serbest kalma bedeli sadece 5 milyon euro olacak. Arda, 13 maçta 305 dakika sahada kaldı.