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Spor Milan, deplasmanda fırtına gibi esti
Spor

Milan, deplasmanda fırtına gibi esti

Yeniakit Publisher
2024-01-21 02:06:00 -
Milan, deplasmanda fırtına gibi esti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Milan, deplasmanda Udinese'yi 3-2'lik skorla yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Milan'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 83. dakikada Luka Jovic ve 90+3. dakikada Noah Okafor attı.

Ev sahibi ekibin golleri 42. dakikada Lazar Samardzic ve 62. dakikada Florian Thauvin'den geldi.

Irkçı tezahürat nedeniyle maç kesintiye uğradı

Karşılaşmanın 33. dakikasında ırkçı tezahüratlara maruz kalan Milan kalecisi Mike Maignan, sahayı terk etti.

Fransız kaleciye destek veren Milanlı futbolcular da bir süre tünelde bekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

10 dakika sonra Maignan ve takım arkadaşlarının sahaya dönmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: AA

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