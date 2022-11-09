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Spor Milan, Cremonese ile golsüz berabere kalarak zirve yarışında yara aldı
Spor

Milan, Cremonese ile golsüz berabere kalarak zirve yarışında yara aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Milan, deplasmanda Cremonese ile 0-0 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 08:06:00 -
Milan, Cremonese ile golsüz berabere kalarak zirve yarışında yara aldı

Şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligde henüz galibiyeti olmayan ve küme düşme hattındaki Cremonese'ye konuk oldu.

Karşılaşma boyunca konuk kırmızı-siyahlı takım, gol için yüklense de ev sahibi takımın kalecisi Carnesecchi'yi aşamayınca mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Milan 1 puana razı olurken, zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Milan, 30 puanla puan tablosunda 2. sırada yer aldı. Lider Napoli'nin de bu haftaki maçını kazanmasıyla iki takım arasındaki puan farkı 8'e çıktı.

Cremonese ise 7 puanla 18. basamakta yer aldı.

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