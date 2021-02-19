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Spor Milan 90+1'de şoku yaşadı
Spor

Milan 90+1'de şoku yaşadı

Serie A devi Milan, Kızılyıldız deplasmanında son dakikalarda yediği golle 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 01:02:00 -
Milan 90+1'de şoku yaşadı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Milan, Sırp ekibi Kızılyıldız'ın konuğu oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maça yedek kulübesinde başlarken 82. dakikada Mario Mandzukic'in yerine dahil oldu.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Belgrad'da perdeyi devrenin sonunda açtı. Milan 42. dakikada Radovan Pankov'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla önde girdi.

Kızılyıldız 52. dakikada Guelor Kanga'nın penaltı golüyle 1-1'lik beraberliği bulurken 61. dakikada bu kez Milan penaltıdan Theo Hernandez ile golü buldu ve yeniden öne geçti.

Kızılyıldız beraberlik golünü duraklamada buldu. Milan Pavkov'un 90+1. dakikadaki golüyle durum 2-2'ye geldi.

Kalan sürede başka gol olmadı. Milan, Kızılyıldız ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak San Siro'da oynanacak rövanş öncesi galibiyet avantajını son anlarda kaybetti.

Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Perşembe günü San Siro'da oynanacak.

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