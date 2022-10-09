Mil-Diyanet – Sen’den dikkat çeken soru!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Alevi vatandaşların sorunlarına yönelik geçtiğimiz günlerde atılan adımlar birçok vatandaşı sevindirirken, akıllara “Diyanet ve çalışanlarının sorunları ne zaman çözülecek?” sorusunu da berarinde getirdi. Konuya ilişkin Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gül açıklamasında, “Alevilerin sorunları çözüme kavuşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ‘Alevilerin Diyaneti’ diye bilinen 'Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ kuruluyor. İstanbul'da düzenlenen törenle birlikte 4 cemevi açıldı, 7'sinin ise temeli atıldı. Alevi-Bektaşi inancının önderlerine kadro da verilecek. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanmasıyla ilgili tüm sorunlar çözüme kavuşturuluyor. Pekâlâ, Diyanet ve Çalışanlarının Sorunları ne Zaman Çözülecek? Diyanet camiasının birikmiş devasa sorunları çözüm bekliyor. Camilerin inşası, bakım ve onarımı çözüm bekliyor. Para toplama sorunu çözüm bekliyor. Isınma ve soğutma elektrik faturaları çözüm bekliyor. Camilerimize adeta tebelleş olmuş dernek ve vakıfların çıkardıkları problemler çözüm bekliyor. Kur’an Kurslarımızın elektrik faturaları, bekçi, aşçı ve hizmetli sorunu çözüm bekliyor. Din görevlilerinin barınma (lojman) problemi çözüm bekliyor. MBSTS problemi çözüm bekliyor. Nakiller, mülakatlar sorunu çözüm bekliyor. Üzerinden yıllar geçtiği için dar gömlek haline dönüşen ‘Diyanet Teşkilat Kanunu’ güncellenme sorunu çözüm bekliyor. Mülakatlar marifetiyle liyakatsiz atamalar çözüm bekliyor. Eş, dost, akraba ve hemşericiliğe dayalı liyakatsiz atamalar çözüm bekliyor. Din Görevlileri Haftasında bile hatırlanmayan ve unutulmaya yüz tutmuş din görevlileri çözüm bekliyor. 657’ye tabi olmasına rağmen sürekli ikinci sınıf kamu görevlisi muamelesine tabi tutulan personelimiz çözüm bekliyor. Sözleşmeliler, vekiller, fahriler çözüm bekliyor. 3600 kapsam dışı kalan daire personelimiz çözüm bekliyor. Vaiz ve murakıplar çözüm bekliyor. Müezzin kayyımlar çözüm bekliyor. İlçe müftülerimiz de kendi sorunlarının çözümünü bekliyor. Seçime giderken "Alevi Açılımı" diye tanımlanan ve içerisinde birçok problemin çözümünü ihtiva eden açılıma karşı değiliz. Çünkü bu mesele Devleti yönetenlerin meselesidir. Mil-Diyanet Sen olarak bizlerin vurgulamak istediği şey: Seçime giderken her kesim veya her kurum bir şekilde haklarını alırken, problemlerini çözüme kavuştururken Diyanet İşleri Başkanlığımızın yöneticilerinin de aynı şekilde kurumun birikmiş devasa sorunlarını çözüme kavuşturma konusunda gayret göstermeleri temennisidir” ifadelerini kullandı.