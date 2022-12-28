Mikser Meral’in hayatı fitne!

Muhammet Kutlu Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı hapis cezasını “kutlamak” üzere CHP genel başkanından bile önce Saraçhane’ye koşup şov yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelen tepkiler üzerine partisinin grup toplantısında, 28 Şubat sürecinde Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine, mazlumlara destek olduğunu belirterek, “Ey Akit, 1999’u hatırlıyor musunuz panik içinde, Kocaeli’den milletvekili adayı olan eski İçişleri Bakanı Meral Akşener’i arayıp, ‘Abla ne olursun bizi bir gürültüyle ziyaret et’ dediğinizde seçim çalışmayı bırakıp İzmit’ten sizi ziyarete gelmiştim?” diyerek hedef saptırmaya çalıştı. Akşener’in sözlerine, “Savrulan sensin”, “Asıl biz senin yanındaydık”, “Destek değil köstek oldun Meral abla” başlıklarıyla karşılık veren Akit, belgelerle işin aslını ortaya koydu. Akşener, o dönemde susturulmak istenen Akit ve Yeni Şafak’ın yanında durduğunu söylese de destek için Akit’in yanından bile geçmedi. Yeni Şafak ise Akşener’e, “Meral Hanım, neredeydiniz ve sizi kim aradı?” başlığıyla kendisini yalanlarken o susmayı tercih etti. Aradan bir hafta geçmesine rağmen ne Akşener, ne de İYİ Partililer, Akit’in ortaya koyduğu belge ve bilgiler karşısında hiçbir açıklama yapamadı.

Başörtüsü mağdurları: Meral hanımı yanımızda göremedik!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, o dönemde üniversitelerden atılan başörtülü öğrencilerden de ibretlik cevaplar geldi. 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, Akit’e yaptığı açıklamada, “28 Şubat Post Modern Darbesinde alınan kararları hayata geçiren ilk kişi dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’dir. Darbecilerin almış olduğu kararların savunucusu ve uygulayıcısıdır. Ne 28 Şubat Dönemi'nde ne de sonrasında biz Akşener’i hiç yanımızda göremedik” dedi. 28 Şubat Öğrenci Derneği Çorum Temsilcisi Gülhan Cevher ise, “28 Şubat’ta yanımızda Cumhurbaşkanımız vardı. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Erbakan Hocamız, Recai Kutan vardı. Ama ne o dönemde ne de sonrasında Meral Akşener hiç yanımızda olmadı! O dönemde İçişleri Bakanı olarak üstelik bir kadın, bir anne olarak bizi anlamasını umut etmiştim. Ama ne yazık ki dönemin kararlarını uygulayan ilk o oldu. Bugün hafızamız diridir! Kimse bizim aklımızla alay etmesin” ifadelerini kullandı. Akşener, bunlara da cevap veremedi.

Tam bir siyasi mikserdir

45 yıllık ülkücü hareket geçmişi içerisinde Meral Akşener'i ne ülkücü camiaya, ne mazlumlara, ne de yerli ve milli konularda ülkeye tek bir faydasını görmediğini anlatan Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Avukat Hasan İlter ise şunları söyledi: “Meral Akşener bulunduğu her yerde bozgunculuk yapmış, ikilik çıkarmış, kime hizmet ettiği anlaşılamayan karanlık bir kişiliktir. Akşener'i bir gün bozkurt işareti yapıp, Devlet Bahçeli'nin elini öperken, ertesi gün terörist Selahattin Demirtaş'a özgürlük sloganı atıp kahvaltı teklifleri yaparken, bir gün DYP'de, ertesi gün MHP'de, bir başka gün AK Parti'de görebilirsiniz. Tam bir siyasi mikserdir. 28 Şubat kararlarını zevkle ve şevkle uygulayan, Milliyetçi Hareket’i içten çökertip, ülkücü hareketi ABD'nin hizmetine sunmayı amaçlayan, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Bahçeli'nin izni olmadan gizli toplantılar yapan, Akşener, 6'lı Masa'yı da hallaç pamuğu gibi atacaktır.”

28 şubat’ta kimin yanında olduğunu millet çok iyi biliyor

Meral Akşener’in savrulmalar ve zikzaklarla geçen siyasi kariyerine dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise şunları söyledi: “İYİ Parti’nin nasıl kurulduğu hangi evrelerden geçtiği ve kimlerin destek verdiği bellidir. CHP’den veresiye aldığı milletvekilleri ile kimliğini oluşturan parti üst düzey yönetiminde parti tabanı ile kavgalı birçok isme ısrarla yer veren Meral hanımın siyasi geçmişi de aynı şekilde tartışmalı ve karışıktır. PKK’nın siyasi uzantılarıyla kahvaltıda randevulaşan, sözde Ermeni soykırımına sahip çıkan isimlerle kol kola giren, Osmanlının büyük Sultanı Abdülhamit’e karşı dönmelerin ve Türkiye düşmanlarının kullandığı retoriklere sarılan, Gezinin başaktörlerine sahip çıkan, İslam’a ve Peygamber Efendimize hakaret eden kitabı ısrarla ve üstüne basarak ‘okullarda okutacağım’ diyen Akşener profilinin 28 Şubat’ta nerede olduğunu bilmeyen var mı? Proje ittifakının içinde yer alarak amacı sadece Türkiye’yi durdurmak, medeniyet yarışından geri koymak ve elde ettiği kazanımları geri götürmek olan mahfillere hizmet eden zihniyetin, 28 Şubat gibi milli iradeyi hedef alan bir ortamda milletin yanında olması mümkün müdür? Şehit analarına, bacılarına küfredenleri koruyup kollayan, Türkiyenin yüz akı İHA ve SİHA’lara bile laf söylemeye utanmayıp hedef gösterenlerin 28 Şubat’ta kimlerin yanında olduğu ortadadır. Aziz milletimiz, bunların hepsini tek tek not etmektedir. Herkes kimin kiminle beraber yol yürüdüğünü de çok iyi bilmektedir.”