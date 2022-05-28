Mikrodalgada sakızlı dondurma tarifi nasıl yapılır? | Damla sakızlı dondurma tarifi

Mikrodalgada sakızlı dondurma tarifi

Malzemeler:

2.5 su bardağı süt

1 çorba kaşığı sahlep

2 çay bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket damla sakızı

1 adet çubuk tarçın

Mikrodalgada sakızlı dondurma nasıl yapılır?

Sütün ağzını kapatıp içine tarçın çubuğunu ekleyin. 400 wattta 5 dakika bekletin. (Mikrodalganız dereceliyse 2.dereceyi ayarlayın.) Şekeri, vanilyayı, sakızı ve sahlebi karıştırıp sütün içine ekleyin. Mikrodalgayı 800 wattta 10 dakika bekletin. (Mikrodalganız dereceliyse 4.dereceyi ayarlayın.) Geniş bir kaba koyup balkonda soğuması için bekleyin. 6 saat buzlukta bekletin. (Bir gece buzlukta bekleyince daha iyi olabilir)





Damla Sakızlı Dondurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Malzemeler

2 paket vanilya

1.5 bardak süt

Nohut büyüklüğünde damla sakızı

Yarım bardak şeker

2 paket kremşanti

2 tane yumurta

Kolay Damla Sakızlı Dondurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurtaları kırıp, şekeri de ilave ederek, iki malzemeyi birlikte iki dakika kadar, hızlıca çırpın. Bir başka yerde ise krem şantiyi, süt ile birlikte, koyulaşana kadar çırpın. Hazırlamış olduğunuz kremşantinin içerisine, çırpılmış yumurta ile şekeri, dövülmüş damla sakızını, vanilyayı ilave edin. Bütün malzemeleri birlikte bir kere daha hızlıca karıştırın. Hazırlamış olduğunuz dondurmayı buzluğa atıp soğumasını bekleyin. Damla sakızlı dondurma tarifi en kolay yoldan bu şekilde hızlıca yapılabilmektedir. Sonrasında servis edebilirsiniz ve fazlası için yemek tarifleri kategorimize göz atabilirsiniz. Afiyet olsun.

Evde dondurma yapmak isteyenlere tarif ve püf noktaları

Dondurma yapmak için öncelikle bir süre dinlendirilmiş günlük ve taze bir süte ihtiyaç var. Keçi ya da manda sütü dondurma yaparken inek sütüne kıyasla daha iyi performansı verir, dondurmanızın kıvamı daha koyu olur. Laktoz tüketmiyorsanız bitkisel sütlerle de dondurma yapabilirsiniz.