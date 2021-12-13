Mikrodalga fırında pratik ıslak kek tarifi

7 dakikada kek nasıl yapılır? İşte pratik kek tarifi...

Mikrodalga fırında pratik ıslak kek

Malzemeler

Keki için;

3 adet yumurta

1-1.5 su bardağı şeker (isteğe bağlı)

1 su bardağından biraz az sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

3 kaşık kakao

1 paket kabartma tozu ve vanilya

Sosu için;

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı şeker

2 çorba kaşığı kakao

Yapılışı

Öncelikle 1 bardak süt, 2 kaşık şeker ve 2 kaşık kakaoyu bir kaba koyup 1-2 dk.ocakta şeker eriyinceye kadar ısıtın ve bekletin. Keki için yumurtaları ve şekeri mikserin hızlı ayarında beyazlaşıncaya kadar çırpın.Daha sonra yağ ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin. En son un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı birlikte bir kapta eledikten sonra sıvı karışıma ilave ederek düşük ayarda biraz daha çırpın. Mikrodalga fırına sığacak bir kabı yağlayıp içine karışımı boşaltın. Mikrodalgayı en yüksek ayarda 7 dk.ya ayarlayın. Süre dolduktan sonra kontrol edip pişmediyse 1 dk.daha pişirin. Fırından çıkan sıcak kekin üstüne hazırladığımız sosu döküp dilimleyin. Soğuk ya da sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Kısa bilgiler

Mikrodalga fırın nasıl temizlenir?

Bir limonu ikiye bölüp suyunu sıkın. Mikrodalga fırına uygun bir kasenin içine 1 bardak su doldurun. Kasenin içine limon suyunu ekleyin ve kabuklarını da kesik yerleri altta kalacak şekilde koyun. Fırını kasedeki su kaynayana kadar 4 dakika çalıştırın. Fırın kapağını açmadan 5 dakika bekletin.

Mikrodalga fırın nasıl icat edildi?

Elektronik uzmanı Percy Spencer, 1900'lü yıllarda bir radar ekipmanı üzerinde çalışırken tesadüf eseri mikrodalga fırının çıkış noktasını buldu.