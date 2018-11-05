Mikro Uydu Fırlatma Sistemi için imzalar tamam

Proje bittiğinde 100 kilogram ve altındaki mikro uydular, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirilebilecek. Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşmuş olacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi’ne dair sözleşme imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük İcraat Programında açıkladığı proje sözleşmesi, öngörülen süre içinde imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığında gerçekleştirilen törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Roketsan temsilcileri katıldı.

Proje, 100 kilogram ve altındaki mikro uyduları, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirebilecek kapasitedeki Mikro Uydu Fırlatma Sisteminin geliştirilmesi ve test edilmesini kapsıyor. İmzalanan sözleşme kapsamında Roketsan, Mikro Uydu Fırlatma Aracının geliştirilmesi ve test/üretim tesisleri ve fırlatma üssünün kurulumunu gerçekleştirecek. Böylece Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşmuş olacak.